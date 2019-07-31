獨評會告余非三聯誹謗開審 區家麟作供：指控佔中者收外國錢 梁振英至今無亮證據

稱協會與美國基金會有關

原告為獨立評論人協會有限公司，被告為三聯書店有限公司及關秀琼（筆名余非）。原告在開案陳辭表示，余非在《「佔中」透視》書中第57、111及112頁中，指稱協會與NED有關，語帶誹謗。協會認為，相關內容使讀者認為協會受外部勢力影響而發表評論，並非真正獨立，詆譭協會的核心價值，故入稟追討賠償。

呂秉權：成員不可收錢寫嘢

浸會大學新聞系高級講師、協會召集人呂秉權出庭作供，他表示協會於2014年1月由一班傳媒人組成，成員會「是其是，非其非」評論時政，「唔可以收錢講嘢寫嘢」。呂秉權續說，當社會發生狀况，例如有記者遭受暴力、有評論人專欄遭審查，協會就會出聲明譴責。

被告一方在盤問指出，原告沒因被告言論遭受金錢損失，又說記協亦沒有因此拒絕與協會合作，反問呂秉權「你話誹謗意思係乜」。呂秉權表示，雖然協會沒有金錢損失，惟被告言論可能導致公眾認為協會並非獨立，是「收咗錢做嘢」，令一班素有風骨的會員遭抹黑。

被告一方質疑沒金錢損失

另一協會成員，無綫電視前記者區家麟亦有出庭作供，他說2014年眼見社會有一股歪風，指控佔中參與者「收咗外國錢」，「受外國勢力影響」，但始作俑者卻未能提出事實證據，例如時任特首梁振英曾揚言已有相關證據，及會公開披露，惟「等到今日仲未有（證據）」。審訊今續。

【案件編號：HCA1438 /15】