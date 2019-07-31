無例可告 的士司機涉拍乘客哺乳撤控 控方斥應受鄙夷 望將來有合適罪名檢控

不誠實取用電腦「被廢武功」

鄒力勝（50歲）早前否認一項不誠實取用電腦罪，控罪指稱他於2016年12月2日，使用智能手機，目的在使其本人或他人不誠實地獲益，拍攝一張或以上的女子哺乳照片。

控方表示，因終審法院「鄭嘉儀」案判辭，加上本案案情特殊，現時無合適控罪檢控鄒力勝，申請不提證供起訴，即撤銷控罪，獲裁判官批准。辯方原有訟費申請，遭控方反對。裁判官一度短暫休庭讓雙方陳辭，辯方最終決定不申請訟費及不取回證物，包括載有涉案女子哺乳照片的手機。

不申請訟費 不取回手機

控方最後強調，本案涉及重大公眾利益，希望向公眾表明此案行為應受「責罵」和「鄙夷」，即使當初只有不誠實取用電腦罪可檢控，仍要繼續起訴鄒力勝。控方續說，惟因應終院判辭，現時法律上不能檢控鄒，但希望將來有其他控罪可檢控類似行為。

港大法律學院首席講師張達明回覆本報記者表示，本案未能修改其他控罪，因的士車廂並非兩名以上公眾人士可見到的地方，故未能改控有違公德行為一類控罪。至於法改會早前建議新增的窺淫罪，針對在私人地方偷拍，張達明認為「未必適用」於本案，窺淫罪要求事主身處地方要有合理私隱保障，但的士車廂在此方面有爭議；偷拍餵母乳亦未必符合窺淫罪「性目的」要求。

張認為，乘客在的士車廂內的行為，與私隱有較大關係，建議私隱專員公署研究是否容許的士司機安裝車內鏡頭，又或透過修改的士附例規限司機。

保安局發言人表示，法改會早前提交新增窺淫罪、未經同意下拍攝裙底罪的報告書，局方計劃在立法會復會後，在保安事務委員會討論建議，其後再諮詢公眾，以早日提交草案予立法會審議。

【案件編號：WKCC2579/18】