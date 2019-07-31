警下季試電子牛肉乾 嘟機抄牌

二維碼行車證快將簽發

為配合電子告票，運輸署將於短期內向申領及續領車輛牌照的登記車主簽發印上二維碼的車輛牌照，以減少執法人員人手輸入錯誤及節省資料處理程序。

運輸及房屋局、運輸署及警務處向立法會提交文件指出，運輸署7月中發表的《香港智慧出行路線圖》確立未來5年及以後的願景和具體執行項目，並整合智慧出行措施的5個主要目標：安全、資訊、綠色、高流通性及便捷，為「ΣSIGMA」願景。

政府於文件列舉逾10項措施，包括可收集實時交通資訊的交通探測器，料於明年底前覆蓋所有主要幹線和主要道路；可提升燈號時間分配的智能交通燈系統已於上月展開先導計劃，料於2020及2021年於數個指定路口安裝；共享政府及公共交通營辦商的交通數據會在「資料一線通」平台上開放供公眾使用等。

政府昨日簡介路線圖後，交諮會主席張仁良表示委員支持方案，尤其歡迎「地理圍欄技術」的應用及推展智能泊車系統先導項目，並認為善用科技可更有效管理交通，紓緩道路交通擠塞。

明年試地理圍欄 車輛自動減速

運輸署明年將試驗在車輛上應用「地理圍欄技術」，技術可追蹤車輛所處路段，檢測該道路的速度限制，在車輛超速時自動降低車速，試驗結果將有助在專營巴士上應用。至於智能泊車系統，運輸署計劃明年上半年開始分階段在全港安裝約1.2萬台新型路旁停車收費表，料於2022年初全面完成，新收費表將接受多種繳費方式，亦配備感應器，偵測車位是否已被佔用，以提供實時資訊。

明報記者