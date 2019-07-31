地署設專組 冀兩年處理百霸官地黑點

申訴專員公署2016年9月調查後指出，地政總署不會就「佔地」及「違契」定期主動巡查，並容許違規者申請「規範化」，是鼓勵「先斬後奏」和「先斬不奏」。

共涉20公頃 屯元15幅優先

地政總署昨稱，為更迅速和有效處理近年不斷上升的非法霸佔官地和私人農地上違契構築物個案，近期調整執管策略，除分區地政處日常執管工作，亦透過成立專責組，重點打擊涉及大範圍的個案，並會不時公布行動結果。

地政總署稱，專責組利用測繪處地理信息系統及無人機拍攝高空圖等，主動偵測違規情况及分析，連同實地巡查，鎖定了100幅每幅面積各逾1000平方米官地被非法佔用的黑點，初步顯示主要被用作工業、儲物、物流及泊車等，大多分佈在屯門、元朗及北區；當中15個在屯門及元朗的黑點會優先處理，每幅面積3000平方米或以上，涉約40個不同作業者，已展開土地管制行動，料9個月內完成。

通知期滿或接管檢控

署方強調，若發現毗鄰私人土地有違契構築物，會一併處理，又會主動從分區地政處蒐集嚴重違規個案，集中處理。

地政總署續稱，專責組現有約90人，若發現有人非法佔用官地，會先張貼法定通知，要求限期前停止佔用，期滿後如情况持續，會有進一步行動，包括接管，若能確定佔用人身分及有足夠證據，更會考慮檢控。

本土研究社成員陳劍青說歡迎署方的取態由被動變主動，但應進一步制定全面的棕土作業規管。他稱，據該社過去的研究，在過去四分之一世紀，棕地由約800公頃增至逾1500公頃，「涉霸佔官地的少至幾百平方呎，多則上10萬、幾十萬（平方）呎」。