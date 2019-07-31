追撞九巴77傷 城巴輔助系統又無開 半月第二宗5重傷 城巴：限訓練新車長用

昨早8時許，一輛69C線九巴由天水圍天恩邨開往觀塘碼頭，駛出大欖隧道出口約200米時收慢，尾隨由天水圍開往金鐘的967號線城巴收掣不及，撞向九巴車尾，城巴車頭嚴重損毁，擋風玻璃碎裂，駕駛台凹陷；九巴則車尾損毁。

再次欖隧出事

消防及救護接報到場，部分傷者自行下車，其中一名乘客一度被困城巴上層，要由消防員救下。救援人員即場為傷者分流，共77人受傷送院，包括44男33女，年齡16至67歲，包括頭部受傷的37歲九巴司機及腳部受傷的58歲城巴司機，分送仁濟、明愛、瑪嘉烈、廣華、博愛及天水圍醫院治理，其中3男2女情况嚴重。

九巴乘客李小姐說，事發時正在車上前排位置睡覺，至巴士駛出大欖隧道後，突然聽到一聲巨響，「後排的人都扑向前，撞了一下再撞多兩下」。說重傷者主要集中在城巴，意外後有頭部受傷的乘客血流披面。受事故影響，青朗公路近汀九橋往九龍方向慢線一度封閉，現場交通擠塞，龍尾一度排至錦上路站附近。

九巴及城巴分別派員到醫院探望傷者，城巴承諾會向警方提供相關錄影片段，全力配合警方調查。運輸及房屋局長陳帆昨早11時許到瑪嘉烈醫院探望傷者，逗留約45分鐘，離開時說希望傷者早日康復。

城巴稱，涉事車長1990年11月入職，駕駛967號線多年，去年9月通過年度體檢，對上一次例休為周日，前日早上7時11分上班，下午7時43分下班，昨早則7時11分上班，事發時正駕駛第一程車。涉事城巴車齡3年多，於7月11日通過檢驗。

上次稱閃燈影響駕駛關掉

一輛969線城巴，本月18日駛至大欖隧道轉車站時追撞貨車，釀成1死13傷。涉事城巴去年底已安裝「安全駕駛輔助系統」測試，若跟車太貼或有相撞可能之時，系統會發警報。城巴當時表示，因相關系統會發出閃爍光線，影響駕駛，故關閉系統。

城巴稱，昨日意外中的巴士亦有安裝安全駕駛輔助系統作測試，但並非早前969號線意外巴士中的系統。該系統沒有監察車長狀况的功能，由於測試只局限於系統可否有效協助駕駛訓練導師培訓新入職車長，故日常營運時系統不會開啟。

同款巴士曾被批設計有問題

另外，昨日車禍中的城巴車型為亞歷山大丹尼士E500 12.8米雙層巴士，與本月18日車禍以及3月西九龍快速公路釀成兩死16傷意外中的城巴屬同一型號。兩個巴士工會早前發聲明指有關巴士型號設計有問題，司機位前方沒有任何緩衝部件，萬一意外發生，司機往往首當其衝。

運輸署回應稱，已向城巴表達關注，並已要求城巴積極跟進其「安全駕駛系統」的測試，包括肇事車輛型號。該署短期內會約見巴士公司和製造商，就巴士設計和安全裝備作進一步了解。

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