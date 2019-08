另外,張先生向Emily透露,被指係「洋指揮」嘅外籍人士係《紐約時報》技術支援經理,事發時因為屋企喺附近,所以到現場睇吓。張先生喺facebook笑言自己「榮獲黨認證了」,強調《紐約時報》嘅縮寫係「NYT」而唔係「CIA」(中央情報局),仲向傳媒行家傳授小貼士,「若你想知某人是誰,請詢問(If you want to know who someone is, ask them!)」。

可能近日太多外國人被指係「外國勢力」喇,噚日議會陣線毛孟靜喺fb上載一張同外國人嘅合照,話同英國《金融時報》資深記者訪談時,都要特意提一句「Alert元秋no spy」,抽水提提民建聯議員蔣麗芸,該名外籍記者並唔係間諜。