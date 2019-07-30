【Emily】梁天琦獄中語港人：勿被仇恨支配 保持警覺思考

去年初被判罪成入獄嘅天琦，過去少有發表公開信，今次係佢自反修例風波爆發以來首次開腔。天琦喺信中話，每逢周末晚上，總會收聽電台新聞，憂心香港局勢發展，隔天中午讀到報章報道，一次又一次看着血漬斑斑嘅畫面，內心滿是悲哀和苦痛；「怎樣努力都無法想像你們正在經歷的苦難和身心承受的傷痛」，「在槍林彈雨中，親眼目睹鮮血灑在街頭，聽見四周的哀嚎吶喊，定必使你們悲憤不已」，「很想知道，究竟有誰能夠撫平這個社會的創傷」。

網民：期待你回歸 共慶運動成果

佢寄語大家要喺苦難中煉成堅毅與盼望，話呢句出自聖經《羅馬書》第五章3至5節，「患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望」。有網民回應話「期待你回歸的一日，已經可以一起慶祝此次運動的成果」，亦有人話「我們在努力追上你的步伐，希望不會太遲」。