認藏槍械爆炸品 16歲成績優異男生候判

就讀中四的被告冼釗霆，承認各一項無牌管有槍械、管有爆炸品及管有違禁武器罪名，暫准繼續保釋候判。控罪指被告於2月20日在西灣河太安樓一單位內，分別無牌藏有1支長槍型氣槍連6個彈夾、1支胡椒噴霧及兩支電槍；另在同日同地藏有爆炸品，即1袋約85克粉末含硝化纖維素、101支電火柴、1個無線發射器及1個連同兩個電池的無線接收器，以及藏有違禁武器，即3把彈簧露出刀刃的刀及1把重力刀。

射擊學會會員 官稱控罪嚴重

辯方求情時讀出被告於2018/19年度的成績表顯示，被告成績優異，是射擊學會會員，曾獲8次優點、6張獎狀及擔任義工工作，無證據顯示被告該些物品作非法、損害社會、傷人等用途。惟裁判官指控罪嚴重，案發時被告剛過生日數天，購入物品時可能只有15歲，決定押後判刑。

案情稱，警方於案發當天早上9時50日持搜查令到涉案太安樓單搜查，找出無牌氣槍、胡椒噴霧、一袋含硝化纖維素的粉末、違禁武器等，被告被捕，並在警誡下承認這些物品都是他在內地、網上及不知名的氣槍店購入，亦曾在家中兩度燃點粉末。

【案件編號：ESCC496/19】