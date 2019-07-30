房委會試行未補價分租 委員倡提供租津

防過度分間 限最多租兩戶

房協去年9月推出「出租計劃」，當時准許住滿10年或以上的業主，可將未補價的資助單位租予輪候公屋3年或以上人士，但計劃只准業主「分租」單位而不能出租整個單位，結果反應冷淡。房委會與房協經商討後改善計劃，批准業主可出租整個單位，但為免業主過度分間單位，業主最多只可出租予不多於兩個租戶，當中輪候公屋最少3年的一般家庭申請者、輪候公屋最少6年的非長者單身申請者，以及經指定非政府機構（NGO）轉介下的租戶，可合資格申請計劃，與業主配對。除房協轄下資助房屋外，計劃亦拓展至房委會居屋和租置計劃單位。

房協表示，將邀請香港社會服務聯會合作，協助合資格業主及租戶配對，形式與「社區共享房屋」計劃類似；並會建立一個網上放盤平台，為業主及租戶提供資訊。房委會稱，除協助核實業主和租戶資格外，所有行政程序如處理申請和查詢等都由房協處理。

房委會委員柯創盛稱，歡迎房協及房委會改善計劃，形容是「從善如流」，但他擔心基層家庭未必負得起市值租金，希望當局可就計劃提出租金指引，並為參與計劃的租戶提供租金津貼。