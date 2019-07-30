舊牛奶公司宿舍 活化「薄鳧林牧場」

展示薄扶林歷史 2021年開幕

舊牛奶公司高級職員宿舍為第四期活化歷史建築伙伴計劃，獲批5870萬元作保育項目及復修工程開支，項目佔地兩萬平方呎的空間，除2000平方呎舊宿舍的活化外，會在旁興建新大樓，料後年第三季開幕，開幕後首3年預計每年平均可吸引約38,200人次參觀。

6幢一僅存 旁建大樓工作坊

薄鳧林牧場發言人冼昭行說，現存的舊牛奶公司高級職員宿舍為6幢高級宿舍中僅存的唯一一幢，1887年建成，1985年關閉，原本讓農場經理居住，在主樓梯旁有讓僕人出入的小樓梯，通往一個個猶如劏房的僕人房。冼稱，宿舍內有一個以漂亮麻石厚牆打造的建築，雖有指該建築原為車房，但因建造時尚未有汽車，故他相信是冰房，用作現時雪櫃般用途，進去後感到特別乾爽舒服。

被問為何牧場取名「薄鳧林」，冼昭行解釋，有說薄鳧是一種水鴨名字，又有說「鳧茈」是廣東人對荸薺的叫法，但其實有個典故，「薄鳧林」為《新安縣志》首次出現薄扶林名字時的寫法，希望以正名稱呼在薄扶林的整個活化計劃。

料辦導賞團 雙層牛房港獨有

冼說，牧場啟用後，預計一個月舉辦8次導賞團，帶領公眾遊覽附近與牛奶公司、薄扶林村、天主教等主題相關的古蹟，有關路線會途經香港獨有的雙層牛房，預料每人收費約160元。舊宿舍翻新後會作導賞基地之用，也會擺放歷史古物，如當年牛奶公司的冰櫃，已翻新並可再放置雪糕；屆時亦會有薄扶林村的村民教導紮染、紮草等傳統工藝的工作坊。