專欄：當人生只剩下評分／文：章濤

按現有資料，系統會對民眾的言行評分，一旦被評為「老賴」（即「失信被執行人」），生活眾多範疇會受限制。但為大家評分的，竟是私營企業——2015年，中國人民銀行向8家私營企業發放牌照，允許其開發社會信用評級系統。數以億計的個人資料就掌握在私營企業而非公共部門之手，這與一般人認知的理想數據管理，明顯有落差。

再者，評分制中牽涉的眾多科技，原意是令人生活得更高效便利，這一方面當然是極高的社會效率，但另一方面是否代表在計算以外的選擇都危險無比？若然科技替我選出了一家「合適」的餐廳，我卻進了一間相當不濟的餐廳，結果換來一個不良好的消費經濟，但在宏觀的角度，這事豐富了我的人生體驗，所以不「合適」不一定毫無價值。水能載舟，亦能覆舟，我們對科技的趨之若鶩，催出生這把雙刃劍。

科技可以創造不同工具，為大家帶來高效生活，更可以設計出一套精密的評分制，建構「和諧社會」，但當評分制實行到極致時，意味着每個人都變成一組分數，藉捐血、做義工、舉報假貨等來提升自己的信用分數。這種「道德功利化」的局面，又是否我們所樂見？

南朝梁武帝崇佛，在位期間廣築佛寺、抄經造像、供養僧侶，自覺做了很多功德，但達摩祖師只回應了一句「實無功德」，只因梁武帝念茲在茲的都是自己；想不到的是，今天，這個有關「功德」的爭論竟再次出現，你我他都有可能變成梁武帝。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]