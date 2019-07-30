科大創水果X光機 一照測甜度 助統一品質 訂最佳食用時間

明報記者

「中國不是沒有好的水果，但沒有人人皆知的水果品牌。」成旭然表示，內地種植水果的方式比較粗放及傳統，原因之一是中國的農業仍處於機械化的階段，還未進入智能化的時代。去年9月成旭然與團隊成立「道創智能科技」，憑着自行開發的傳感器，研發出「光譜無損檢測儀」，水果的外觀以外，還可分辨其內在，如酸甜度、成熟度、含水量等。

不必切開檢測免浪費

成旭然說，現時分銷商會以抽樣的方式管控水果品質，而要分辨水果的「內涵」，往往要將其切開，再放上儀器檢測。切開了的水果就無法賣出去，造成浪費，「光譜無損檢測儀」則可做到全面、無損的檢測。另外，超市亦可利用其儀器協助消費者選購水果。

選購牛油果不必再手揑

分辨甜酸「準過舌頭」

成旭然舉例說，不少人選購牛油果時會先揑一揑，確認其成熟度，但很容易就把牛油果揑壞，其檢測儀有如「照X光」，會發出不同波長的光穿過牛油果，由於不同成分濃度可吸收的光量不同，利用算法分析影像就可判斷出成熟度，更可建議最佳食用時間，準確度達95%。另外，亦可同一技術分析車厘茄的酸甜度，並將其分類入盒，成旭然笑說，其準確度比人類的舌頭更準。

現時其技術已在內地水果分銷商測試，而受限於團隊人數，目前會先分析牛油果及車厘茄，並正研發蘋果的分析，未來會增加水果種類。成旭然期望，長遠可提升整體食材的品質。

團隊奪科大創業金獎

團隊最近獲「科大-信和百萬獎金創業大賽」香港區金獎，將於9月到廣州南沙，和開發自動化冷凍胚胎的校長獎得主，以及開發快速檢測100種傳染病儀器的銀獎得主，與其餘6個賽區，包括廣州、深圳、澳門、北京、佛山和中山的勝出者較量。