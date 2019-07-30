退休警長收外圍賭注 親友下屬洗錢罪成

被告依次為退休警長蘇永耀（71歲）、首被告胞弟蘇永華（66歲）、侄子蘇國忠（47歲）、「舅仔」盧志強（60歲）、前下屬曾國偉（62歲）。法官下令5人還押候判，索取背景報告。

官：被告應知借戶口涉洗錢

法官裁決時表示，任職的士司機多年的次被告有不少人生閱歷，「具都市生存智慧」，即使因兄弟情誼決定借出戶口，亦「只會是一兩天的事」，而非長期借出。另外，第3至5被告辯稱相信首被告想做生意，惟他們可憑金額大小或交易次數，洞悉首被告並非從事正當生意；曾任警員的第5被告應更容易察覺首被告洗黑錢，故裁定4名被告合共5項洗黑錢罪名成立。

求情稱顧家男令妻女捲案

首被告代表律師求情稱，首被告1965年加入警隊，至1994年退休，此後曾生意失敗，終沉迷賭博並於2007年起「鋌而走險」犯法。首被告本「很顧家」，但本案令其妻女捲入刑事案件，令家人對被告「信任跌到近乎無」，盼盡快完成刑期，和家人修補關係。

案情指稱，警方於2011年中發現5名被告戶口紀錄異常，尤其於馬季結算日。警方7月突擊西灣河太安樓某單位，當時首被告正收看賽馬，並當場檢獲賽馬和球賽投注紀錄，及數個銀行戶口的存摺及提款卡，並在被告的手機sim卡起出12段涉及賭注錄音。警方調查7個涉案戶口，兩個為首被告持有。

【案件編號：DCCC 275/18】