涉吞外婆逾千萬 官恩娜一家被入稟追討

父母兄長 母男友人全被控

原告為官恩娜外婆勞笑鳳（終年85歲)的臨時遺產管理人、律師馬華潤。被告依次為官恩娜兄長官仲銘、官恩娜、官的父親官有權、官的母親麥銀麗，及麥的男友人、死者生前的契仔馮明業。

入稟狀指出，勞笑鳳於2014年9月去世，育有4名女兒，包括官恩娜的母親。勞生前是文盲、患有強迫症，亦是「守財奴」，兩個私人戶口內有2500萬元存款，以及以私人名義擁有5個位於灣仔、中環物業。

外婆確診認知精神有問題

2011年勞因眼疾拒絕求診，官恩娜母親麥銀麗與其中一名姊姊上門探訪，其間姊官父看見死者定期存款的戶口資料，以手機拍下。同年9月勞亦確診有認知、精神問題，更開始與官仲銘、官母和馮明業同住至過世。

外婆賣3物業套現1600萬

存與官恩娜兄長聯名戶口

馬華潤在入稟狀表示，5名被告明知死者勞笑鳳的狀况，無能力處理資產，侵佔勞的遺產。入稟狀提到，在與3名被告同住期間，勞的3個港島物業被賣出，套現1643萬元；其中結志街的物業其後轉手予馮明業。勞之後以近1000萬元購入粉嶺萬豪居單位，並以「長命契」方式由官仲銘及勞持有，官仲銘在勞死後，成為豪宅的唯一擁有人。

同時勞與官仲銘又於恒生銀行開設聯名戶口，並將勞私人戶口內約1000萬元以及賣樓收益轉到該聯名戶口，官仲銘又從勞的私人戶口及該聯名戶口提取3800萬元。

官被指與外婆借貸400萬

至於官恩娜，銀行文件顯示她和勞向銀行借貸400萬元，又將萬豪居作貸款的抵押，而官恩娜沒有償還貸款。另外官有權則從勞的戶口收取142萬元。

【案件編號：HCA1359/19】

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