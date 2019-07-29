稻香：免費充電不得失客人

月前，稻香集團旗下的5間「稻坊」及兩間「迎•潮」都已經安裝了一個daydayCharge的Power Box，將來會視乎顧客需求考慮是否增加。此外，稻香集團早前還在daydayCharge的手機App的Landing Page刊登廣告，成為其首批廣告商之一。

需信用卡客人易卻步 擬增電子支付

林嘉雄稱，察覺到現時有些顧客安裝daydayCharge的手機App時，到了登記信用卡那一步時，會猶豫或放棄，所以，他建議daydayCharge也考慮一下其他選擇。紀偉亦承認有此現象，該公司將考慮稍後同時提供其他選擇。例如，若用戶不想登記信用卡，則可以付按金代替。又或者，按金是每次借用流動充電器時才收取，歸還充電器後即時退還。不過紀偉表示，需要研究如此一收一還，電子支付服務商是否要收取手續費。