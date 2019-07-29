稻香：免費充電不得失客人

【明報專訊】daydayCharge的合作商戶之中，暫時以稻香集團最具知名度。稻香控股有限公司業務管理部經理林嘉雄表示，以往間中都有一些顧客查詢，有沒有流動充電器可供借用。有同事為不想得失熟客，只好拿出自己的流動充電器和充電線。他說，以往曾有其他業者向稻香叩門，希望透過該集團旗下的酒樓提供共享流動充電器服務。稻香覺得，要顧客付款租用，雖然不是付款給該公司，也「好像不太好」。因此，稻香透過其他公司介紹，認識了daydayCharge，知道後者提供免費借用流動充電器的服務之後，就同意合作。
月前，稻香集團旗下的5間「稻坊」及兩間「迎•潮」都已經安裝了一個daydayCharge的Power Box，將來會視乎顧客需求考慮是否增加。此外，稻香集團早前還在daydayCharge的手機App的Landing Page刊登廣告，成為其首批廣告商之一。
需信用卡客人易卻步 擬增電子支付
林嘉雄稱，察覺到現時有些顧客安裝daydayCharge的手機App時，到了登記信用卡那一步時，會猶豫或放棄，所以，他建議daydayCharge也考慮一下其他選擇。紀偉亦承認有此現象，該公司將考慮稍後同時提供其他選擇。例如，若用戶不想登記信用卡，則可以付按金代替。又或者，按金是每次借用流動充電器時才收取，歸還充電器後即時退還。不過紀偉表示，需要研究如此一收一還，電子支付服務商是否要收取手續費。
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