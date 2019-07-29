「羊毛出在豬身上」 免租免按易借還 港商推免費共享充電器 收入靠App廣告

明報記者 薛偉傑

daydayCharge行政總裁紀偉表示，他一直經營家俬訂造生意，專攻酒店、會所、商場等企業客戶，在香港接單，然後在內地找代工廠生產。3年前，他覺得家俬行業競爭太激烈，所以想另創一盤生意分散風險。當時發覺，內地共享流動充電器服務有如共享單車初期般發展得如火如荼，但服務商都向用戶收取租金和按金。他說，內地人常說的「羊毛出在豬身上」商業模式（由第三方來為用戶付款），卻一直未應用在這行業。

紀偉承認，香港某些大商場和咖啡店願意向顧客提供免費充電服務，不過顧客要將智能手機放在接待櫃位或收銀處，由職員代為充電。現時很多人都已經習慣了機不離身，相信很多消費者會覺得這種形式不太方便。因此，他成立了daydayCharge，構思推出全香港甚至全世界第一個免費的共享流動充電器服務。

合作商戶可免費落廣告

紀偉指出，公司服務有3個特點。第一，是免按金。用戶借用流動充電器毋須支付按金，但需先登記一張信用卡。第二，是免租金。每次借用充電器，48小時之內歸還就完全免費。超過48小時未還，公司會從用戶登記的信用卡中扣除100元，用戶毋須再歸還流動充電器。第三，用戶可在任何一個合作商戶歸還充電器。公司收入主要是來自手機App內某些廣告位。例如，手機App的Landing Page（開頁畫面），有如報章頭版，是收費最高的廣告位。此外，還有一些橫額廣告位，亦可以帶來收入。

至於合作商戶方面，該公司採取互不收費但互惠互利的形式。商戶提供地方，讓該公司放置一部Power Box（內有6個5000mAh的流動充電器），該公司不會付租金給商戶，但就會免費在手機App提供一頁，簡單介紹該商戶產品或服務、店舖位置及營業時間等，並附有相片。如希望在手機App的Landing Page或橫額落廣告則需付費。

紀偉表示，公司在2017年9月開始具體籌備，初時以為將Power Box設計成新款自動售賣機那樣大，配上大屏幕播放廣告會比較吸引，豈料實際發現不大適合寸金尺土的香港食肆和零售店。很多中小食肆和零售商表示，店內沒有那麼多空位；又或須收取租金。於是，該公司只好推倒重來，將Power Box重新設計成現在這麼小型，每個只內置6個流動充電器。

由於他本身經營家俬生意，所以他想到為其Power Box配上緬甸柚木外殼，令它看來較為典雅，有別於一般業者同類裝置的膠殼。

該公司在今年5月中開始試推服務，至今已在全港40間店舖各安裝了一部Power Box。其中，大約一半為食肆，包括中、西、日式，既有單舖，亦有連鎖店。餘下一半則包括藥妝店、玩具店、燈飾店等，大部分是連鎖店。

兩月前試推 約400登記用戶

截至7月下旬，沒有宣傳下大約有400人安裝手機App，平均每日約80人次借用充電器。紀偉表示，初期可能需要修正手機App瑕疵，故暫無宣傳。他認為，現時安裝人數和每日使用人次已算是過得去。「現在要人安裝一個App，很難㗎。」他笑說。

料今年底增至數百地點

該公司計劃，兩個月後才會宣傳，以及大幅增加安裝地點，估計今年底有機會增至數百個。紀偉說，公司選擇合作商店時相當小心，希望既可以增加借還充電器的地點，同時亦可以為商戶提供價值。例如，同一商場內的同一行業商店，該公司只會選擇一間合作。紀偉透露，該公司至今已累積投資大約300萬元，首批已落實的廣告商則大約有7間。他承認，以廣告作為共享流動充電器服務的收入，必須要安裝地點夠多，以及借用人次夠多，才可以吸引較多廣告商。他計劃，單是香港，最終也要發展至數千個安裝地點，對廣告商的吸引力才算比較大。

若將來發展其他市場，則主要考慮新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、韓國、日本等人口稠密的國家或地區，但相信必須要融資。他希望先在香港做出成績才融資，以增加說服力。