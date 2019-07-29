特稿：內地生報讀港自資學士倍增 學校稱有內地中介宣傳 強調無合作

明報記者 魏綺婷 陳嘉詠

錄取內地生需內地教育部批准

本地自資院校取錄內地生，需獲國家教育部批准，並需遵照全校內地、台澳生人數，不可多於上一學年總學生10%的指引（見表）。 本報向7間獲准院校查詢新學年收表情况，4間回覆稱，內地生入學申請較去年同期上升至少一倍。

恒大東華內地19省市招生

在2018/19學年獲准收內地生的東華學院及恒大，均稱新學年內地生報名踴躍。恒大副校長（學術及研究）許溢宏稱，收到近2000份內地生一年級入學申請，料取錄約130人，主要心儀商科、科技相關學科。他稱，恒大在內地設招生攤位，在內地19省市也招生，入中學宣傳等。許溢宏稱，留意到有內地中介機構協助部分人交申請，「帶同學聽講座，校方設即場面試攤位時，有中介好着緊，帶他們到面試地方」。他強調，沒有與任何中介機構合作，完全按同學個別申請決定取錄與否。

東華學院稱，內地生入學申請較去年同期上升超過一倍半，約有一半內地申請人報讀新開辦的社商企業持續發展管理學。校長呂汝漢稱，今年有充裕時間報署招收內地生，可招生的省市由原來的廣東及廣西，擴展至全國19個，包括北京、重慶、上海及廣州等。

香港樹仁大學稱，收到近1500份內地生申請，較去年增加近一倍，主要來自廣東省。該校經濟及金融學、工商管理學、會計學較受歡迎，當中120人交了學費。公開大學亦稱，內地學生的入學申請較去年倍增。職業訓練局、薩凡納藝術設計（香港）大學、香港珠海學院則沒有透露收表數字。

學友社學生輔導顧問吳寶城稱，「一直有不少內地生想到港讀書，但入八大很難，亦缺其他自資院校收生資訊，現在院校多了宣傳，他們的認知增加。」他稱，院校受本地生適齡人下降，亦想開拓內地生源，支持日後營運，故有策略地在內地宣傳，盼盡用取錄一成內地生上限。

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