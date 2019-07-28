朝鮮官媒評港示威：「不純勢力受西方指使」

朝中社形容，本港近日示威是「一股不純勢力受西方國家的指使」，以反對修訂《逃犯條例》為藉口示威遊行，認為示威嚴重破壞社會政治穩定，事態發展日趨惡劣。報道引述朝鮮《勞動新聞》一篇評論文章，稱香港發生遊行示威之際，美國等西方國家加大反華威脅恐嚇力度，當作抹黑中國的良機，稱「香港事態是美國等西方國家和香港分裂勢力狼狽為奸，企圖阻撓中國發展進而分裂並瓦解中國的陰謀產物」。評論稱，香港事務是中國內政，需按中國人民的意願解決，朝鮮支持中共和中國政府解決香港事態所採取的措施。

台北現連儂牆 兩小時遭清除

此外，台灣傳媒報道，前日下午有網民在台北公館地下道架設連儂牆，吸引不少途人圍觀，但由於活動事前未向當局申請，活動開始後約兩小時，連儂牆便遭台北市政府清除。台灣中央社引述參與活動的香港學生Larry表示，是在Telegram群組得知有人設連儂牆，於是到場，稱在台灣的港人無法走到前線，有深深的無力感，希望藉活動讓更多台灣人了解反修例風波始末。