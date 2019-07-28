沙田衝突涉襲兩便衣 青年保釋禁足新城市

控罪指出，被告梁柏添（23歲）涉嫌於本月14日在沙田新城市廣場一期3樓398號舖及383號舖外，連同其他身分不詳的人，意圖使男子張歷恆及郭兆恒身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他們。

梁又涉非法集結，控罪指他涉於同日在新城市廣場一期3樓連同其他身分不詳的人，非法集結在一起，即作出擾亂秩序的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕他們會破壞社會安寧。當中兩項非法集結罪所涉的時間不同，控罪書未有列明確實時間。

控方反對被告保釋，並申請將案件押後提訊，以翻查閉路電視片段。裁判官考慮後批准被告以3000元保釋，他每周須到警署報到、不得離港、須遵守宵禁令，並不得踏足新城市廣場。

據了解，涉案其中一名警員左眼受傷，需做手術，另一警員身體則多處受傷，需縫針。警方案發後曾到被告寓所搜查，惟被告當時不在場，被告知悉事件後自行聯絡警方，其後被捕。

【案件編號：ESCC1811/19】