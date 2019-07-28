特稿：警招標聘顧問 訓練應對傳媒

培訓包括突擊受訪

兩份報價邀請均於8月2日截標，相關培訓服務需於今年9月至明年8月提供。報價邀請顯示，警方有意為不同年資的警員提供應對傳媒技巧培訓，其中年資較淺的警員培訓最多，年資3至7年的警員要參加一日半工作坊，年資7年以上及15年以上的警員，則分別有一日工作坊。培訓目的包括讓警員與傳媒建立專業關係，練習適當地傳遞信息，學習接受訪問的技巧等。工作坊需要安排警員接受突擊訪問（ambush interview）和記者會等訓練，亦要研究近期涉及警方及政府事件的個案。

另聘顧問教指揮官了解「Y世代」

至於另一份關於管理技巧培訓的報價邀請，則邀請相關機構培訓年資15年以上的資深指揮官，讓他們了解不同世代的生活方式，提高「Y世代」員工的工作忠誠度，以及管理因世代不同引致的職場衝突等。

警察公共關係科回覆本報查詢時稱，警隊一直致力為警務人員提供專業培訓，包括與傳媒溝通技巧及人力資源管理等。據悉，顧問公司在本月收到警方發出有關報價邀請。

學者：有警員態度傲慢 需各層級培訓

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，過往警隊高層會接受傳媒技巧訓練，但近期連串遊行示威中，不少前線警員亦要面對傳媒，警隊應為不同層級的警員提供相應培訓，「例如早前八鄉分區指揮官李漢民對傳媒說『無睇表』，讓人感覺面對記者很傲慢」。

本身是公關公司「俊念傳訊」董事總經理的珠海學院新聞及傳播學系首席講師潘錦全說，近期有聽聞過警方發出這兩份標書，他認為各政府部門不時會為職員安排類似培訓，相信並非因應近日的社會情况而特意安排。他認為警方應對傳媒技巧並不差，但認為現時警員行動受公眾關注，加強傳媒技巧培訓對警方及公眾都有好處。

明報記者 畢嘉敏