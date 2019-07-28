石籬邨火警 獨居病翁燒焦

現場為石籬二邨石怡樓9樓一個一人單位，事後屋內熏黑，窗框及窗花燒至變形。死者姓宋，80歲。葵青區議員林紹輝說，事發時有煙從單位冒出，大廈亦響起火警鐘。據他了解，宋獨居，為人內向，早前家人探訪時，宋因身體不適沒應門，單位大門又上了鎖，家人要召消防到場破門入屋將宋送院。宋近日曾出入醫院，手腳無力。昨火警後宋的女兒曾到場了解。林說，石籬二邨多老人居住，石怡樓每層就有4個單人單位。

牀邊起火 原因未明

助理消防區長彭偉林稱，昨早8時許接獲火警報告，5分鐘內到場，花約15分鐘將火救熄，在屋內發現一具燒焦屍體，起火原因待查。他說火場面積4米乘5米，消防在客廳左邊牀上發現屍體，屋內雜物不多，火勢集中靠牀位置。警方初步調查後相信事件無可疑。

住在起火單位對上兩層的陳女士稱，事發時很大煙，打算開窗察看時發現窗框燙手，她遂到走廊徘徊看是否有鄰居逃生，當時火警鐘未響起，其後兩名年輕女鄰居開門逃生，並對陳說「阿婆我哋走啦，唔好等啦」，情急之下陳只拿了一個手袋就走，「連假牙都冇戴」。大廈地下之後聚集約150名自行疏散的住客，有長者拄拐杖逃生，而住戶麥先生則帶同前日在動漫節購入、價值約3000元的鐵甲奇俠模型逃生。

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