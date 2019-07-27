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2019年7月27日星期六
港聞二
七警上訴 兩認人存疑撤罪5減刑 5人即收監 均有意上訴終院
上訴庭提片段相片呈堂指引
撤罪兩警即申復職 可取回逾60萬薪金
曾健超：警有恃無恐 暗角已無處不在
革職警出獄再犯案 冒充他人盜657萬存款
南邊圍逾半屋「嚴重僭建」 3年僅3宗清拆 「首輪取締目標」村 釘契屋多在最外側
發展局去年稱巷窄或難拆 允考慮微調執法
調查團50專業人士組成 揭何君堯家墳違規
港人每年癌病新症 料2030年前增35%
平治撼餅店 職員困車底一句鐘
西九地陷非首次 管理局認去年滲水 否認設計施工問題 議員批結論太早促調查
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【明報專訊】（請看附圖）
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七警上訴 兩認人存疑撤罪5減刑 5人即收監 均有意上訴終院
上訴庭提片段相片呈堂指引
撤罪兩警即申復職 可取回逾60萬薪金
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