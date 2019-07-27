西九地陷非首次 管理局認去年滲水 否認設計施工問題 議員批結論太早促調查

西九管理局昨日（26日）安排記者到地盤觀察，現場所見，流入地盤的水已抽走一部分，地陷位置的石屎地面已打碎，稍後會回填。西九管理局首席工程總監司徒澤民表示，預計數日內可抽走地盤內所有積水及完成回填。

水浸處佔地盤面積25％

管理局：沒可能完全防水

司徒澤民表示，今次漏水位置在地下20米處，水浸面積佔地盤總面積約20%至25%，地盤旁邊的一幅地出現地陷，深度約1.5米高，他形容是淺層地陷，附近的港鐵九龍站、高鐵西九站及圓方等未受影響。他說，進行此類工程有漏水是預期之內（planned），沒有可能完全防水，但今次漏水情况較嚴重。

西九管理局建築工程總經理凌紹文承認，管理局去年9月發現管樁圍堰牆滲水，位置在地下3至4米，今年4月亦曾發現地盤出現10多毫米地陷，但強調有按屋宇署要求監察，所有數據符合要求。他又說，今次漏水位置較深，水壓較大，由於興建管樁圍堰牆後會灌漿以防水，估計是泥土質素影響了灌漿效果，否認是管樁圍堰牆設計或施工有問題。

被問及是否最初的勘探有問題，導致未能掌握地質狀况，承建商金門建築執行董事侯志超表示，施工前只能在局部位置勘探地質，難以覆蓋整個地盤，會檢視日後的勘探工作是否有需要改善。

稱不影響造價 上蓋劇場如期動工

司徒澤民表示，事故不會影響工程造價，亦不會造成延誤，上蓋的演藝綜合劇場會如期在9月動工，預計2023至2024年落成。他說，地盤已暫時停工，下周會決定何時復工，之後才會研究責任問題。

公民黨立法會議員陳淑莊認為，地盤受影響面積達20%至25%，已是嚴重問題，又質疑管理局稱有關情况屬地質問題是過早下定論，亦不應現時就斷定地盤其餘地方沒有受影響，促請管理局聘請獨立機構作全面調查。