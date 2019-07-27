平治撼餅店 職員困車底一句鐘

事發昨晚約8時半，72歲楊姓司機駕駛一輛銀色平治房車，離開北角城市花園一地下停車場，上斜至地面時，懷疑誤踏油門當煞車掣，平治橫過城市花園道兩條行車線，險些撞到一輛途經私家車，並撞毁對面行人路鐵欄，直衝對面聖安娜餅店。餅店玻璃被撞至粉碎，碎片及麵包西餅散落一地，平治房車車頭離地，卡在西餅櫃上。司機沒有受傷，自行下車，被警方帶走調查。

一名餅店女副經理被困車底，消防出動坍塌搜救專隊，花逾一小時唧起房車救出傷者，40歲女傷者頭、手及腹部受傷，送院時需以頸箍固定頭部。另有一名77歲女途人因閃避車輛手部受輕傷，胸口感痛楚，二人清醒送院，情况穩定。

目擊者樊先生表示，意外時平治車速頗快：「肯定聽到聲、聽到加油車聲，衝了就『砰』一聲，大家就四散。」平治車頭嚴重損毁，其後被拖走。車輛登記資料顯示車主報住城市花園。餅店女副經理的丈夫及女兒到醫院了解，一名聖安娜辦公室職員探望傷者後稱，女副經理清醒可說話，當時店舖已關門，只得她在店「埋數」。