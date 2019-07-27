港人每年癌病新症 料2030年前增35%

政府稱未需篩查乳癌 團體不滿

香港乳癌基金會創會人張淑儀稱，過去20多年乳癌不斷攀升，台灣研究指全民篩查有效減低死亡率約四成，但癌症策略卻欠具體工作計劃，對此極不滿意。

癌症是本港頭號殺手，去年臨時數字顯示逾1.4萬人因此死亡，最常見的5種是大腸癌、肺癌、乳癌、前列腺癌及肝癌。政府按現時癌症發病率趨勢及本港人口老化推算，預計在2030年前，每年癌症新症將由現時約3.1萬宗增至4.2萬宗，增幅達35%。

食衛局推《癌症策略》

陳肇始稱《癌症策略》是本港首個就癌症防控工作而制訂的全面計劃，顯示政府癌症防控決心，當中以監測及科技與支援為重點，預計於2025年前將統計數據發布的滯後時間縮短至20個月，並提供全新資訊平台。第三季落成的葵青康健中心，有助識別癌症。

對於乳癌篩查，陳肇始稱未有數據顯示有此需要，但乳癌患者數字有上升趨勢，政府已委託港大研究相關風險因素，料今年下半年完成，政府將繼續由專家工作小組審視有關癌症篩查成效和效益的科學實證。

衛生署長陳漢儀稱，子宮頸普查計劃覆蓋率現達60.4%，大腸癌篩查覆蓋率達28%，目標2025年前者增至66%，後者增至36.4%。她又稱逾46萬人參加大腸癌篩查，從檢查中發現逾千人患大腸癌，證明檢查成效好，有助及早確診及治療。

醫管局歡迎《癌症策略》，稱會配合其訂定的工作優次及方向。縱使人手緊張，醫院管理局聯網服務總監高拔陞稱可用科技減低人手需求，如以人工智能看肺X光片，另將簡化診斷，加強與家庭醫生合作，確立快速轉介機制等。