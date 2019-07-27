調查團50專業人士組成 揭何君堯家墳違規

由50名跨行業專業人士自發組成、名為「專業清算師」的團體，透過政府網站地圖、高空拍攝相片，再交予工程、測量、律師等界別人士評估村屋有否涉僭建。團體調查範圍除南邊圍外，亦包括鄰近西邊圍一帶部分村屋，團體以4日時間發現區內達304項村屋僭建，當中包括170間樓高4層或以上村屋及150項涉嫌天台違法加建，團體將每宗涉僭建屋宇地址及資料，透過「政府一站通」服務1823逐一投訴，並備存案件編號日後跟進。

促屋署兩周覆 否則行動升級

團體昨去信屋宇署長張天祥，投訴署方2016年將南邊圍歸入《新界村屋僭建物申報計劃》首輪取締計劃至今仍未見成效，要求署方責成相關人員跟進個案，並提供首輪取締計劃的執法時間表，「以反駁官商鄉黑勾結的指控」，聲言若政府沒跟進會有「升級行動」，包括投訴至發展局及申訴專員公署。

團體負責人之一「1823專家」（化名）表示，是次行動亦是警告過去周日元朗西鐵站襲擊市民後聚集於南邊圍的人：「不要攻擊市民、不要以為圍村可當保護傘，我們一班專業人士會繼續發掘及監察村內的違規甚或違法行為。」