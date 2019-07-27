發展局去年稱巷窄或難拆 允考慮微調執法

新界村屋僭建一直被視為棘手問題。2011年時任發展局長林鄭月娥提出要「一視同仁」處理新界僭建，屋宇署2012年實施新界村屋僭建物申報計劃，首輪優先取締較嚴重個案，例如樓高超過3層的僭建村屋，風險較低的僭建物經申報後可暫緩清拆。

本報2015年按地段索引圖，觀察南邊圍僭建情况，並比對本報2004及2011年所攝照片，其中南邊圍東邊巷最少有7間村屋，自2004年已有嚴重僭建問題，當時尚未清拆。

前年指納大規模清拆目標

屋宇署2017年9月回覆傳媒稱，會將違例情况嚴重、具較高潛在風險的現存僭建物納入「首輪取締目標」，包括樓高4層或以上的村屋、覆蓋天台面積超過一半的圍封式天台僭建物及由違例建築物伸建的僭建物等，當時表明南邊圍已納入「首輪取締目標」大規模清拆行動的目標鄉村，展開相關執法工作。

不過，發展局去年回覆鄉議局稱，留意到南邊圍的村屋群以「排屋」形式而建，造成狹窄小巷，理解在這情况下，拆除僭建物或有特別安全考慮，若業主委聘認可人士能向屋宇署證明，不立即拆除僭建物亦不會導致即時危險，政府願考慮微調執法行動，包括個案執法優次。