南邊圍逾半屋「嚴重僭建」 3年僅3宗清拆 「首輪取締目標」村 釘契屋多在最外側

有知情人士透露，不少鄉村道路屬私人土地，村民有權不予執法人員出入，而前線人員遇上村內有危險或敵意環境，一般不會深入村內，只於村外圍或附近巡視或執法。

專業人士調查 145屋「嚴重」

鄰近元朗西鐵站的南邊圍，屬未有劃定界線的認可鄉村。由約50名工程、測量等跨行業專業人士自發組成的團體，昨向本報提供南邊圍一帶村屋僭建調查，發現約304項僭建，本報統計，當中約150項涉及南邊圍內樓高4層或以上村屋或天台違法加建等嚴重僭建項目（見另稿）。本報根據政府地理資訊地圖、土地登記冊等資料，統計南邊圍內有269間村屋，再以村屋地段號碼覆核專業團體提供的僭建項目資料。

綜合本報及團體調查，南邊圍269間村屋中，有近54%（145間）屬嚴重僭建，當中涉及多間樓高4或5層以及加建圍封天台的村屋，違反丁屋限3層的樓層限制，有樓高5層的村屋僭建最少15年仍未清拆。本報2015年亦曾統計南邊圍的僭建情况，當時發現有43%村屋樓高4層或以上，最少7間村屋自2004年已有嚴重僭建問題。

屋署40清拆令 36上訴1延期

南邊圍於2016年被納入屋宇署「首輪取締行動」目標，本報翻查當中269間村屋的土地登記冊，發現3年來屋宇署只發出29張清拆令，涉及20間村屋遭「釘契」，絕大部分（18間）集中在村的最外側位置（見圖），涉及27張清拆令，村內仍有百多間涉僭建的村屋未接獲清拆令。本報根據航拍圖比對，被「釘契」的20間村屋至今均未遵從命令完全清拆僭建物，土地登記冊沒顯示屋宇署發出的還原工程「滿意紙」。

屋宇署昨晚回覆本報稱，南邊圍有約300幢村屋，署方過去3年發出40張清拆令，當中3張已獲遵從而撤銷，一張獲准延期，其餘36張因正上訴，署方不可執行有關命令，又稱2016年至上月底共接49宗有關南邊圍村屋涉僭建舉報。署方又稱，因南邊圍村屋群以「排屋」形式興建，屋宇間小巷十分狹窄，難短時間完成巡查及視察，故巡查分階段進行，先巡查南邊圍外圍一里及東巷的村屋。

稱難短期巡完 先巡外圍

於南邊圍居住13年的曾女士向本報稱，留意到村內有不少高逾3層的村屋，惟她認為早已建成的僭建層毋須清拆，「人哋起落都幾十年」，她說近年未見政府人員入村執法。居於村內10年的葉小姐亦稱，「唔多覺」有政府人員入村執法。

知情者：村民有權不讓進入

有知情人士透露，丁屋僭建問題牽涉地政總署和屋宇署，惟兩部門過去執法工作「你推我讓」，部門之間沒有一個清晰界線，影響執法效率。他表示，即使屋宇署人員到現場執法，亦要面對其他實際問題，包括不少鄉村道路屬私人土地，村民有權不予執法人員出入，「就算持法庭手令，有時要入村也很困難，甚至需由警方陪同入村」。他說，奉命行事的前線人員，遇上村內有危險或敵意環境下，一般不會深入村內，僅先在村外圍或附近執法。

元朗區議員黃偉賢表示，南邊圍多年來僭建問題嚴重，惟政府一直「放軟手腳」，即使屋宇署過去3年發出40張清拆令，所佔涉嚴重僭建的比率非常低，批評署方執法如同「無牙老虎」。

明報記者