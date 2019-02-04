革職警出獄再犯案 冒充他人盜657萬存款

被告陳榮佳（62歲）1975年加入警隊，2007年因牽涉一宗與駕駛相關的案件被辭退，他昨日承認3項串謀盜竊及兩項盜竊罪。辯方求情稱，被告認罪且表現合作，現已感後悔，又透露被告自被警隊辭退後，有賭博習慣，早年在深圳賭錢欠下30萬元，無力還錢下遭人到家中恐嚇，才迫不得已犯案，更透露被告只能分贓一成。

案情指出，3名事主張增平、李卓富及王德賢，去年均遺失身分證。被告首先於去年1月使用李卓富的身分證，到電訊公司補發手機SIM卡，再前往東亞銀行分行，講出李卓富的手機號碼並通過確認，成功提取李卓富的299萬元存款。

稱受兩內地人指使 欠債犯案

其後，被告於去年2月出示王德賢身分證，前往匯豐銀行分行先提款9萬元，再把王德賢帳戶內共逾190萬元轉帳至往來戶口，然後向匯豐銀行申請透支，額外獲160萬元。被告將王德賢戶口內共349萬元轉帳至「老鳳祥銀樓」，警方發現一名男子原來在被告轉帳前，已在「老鳳祥銀樓」購買了價值349萬元金條。

被告隨後打算第三次犯案，前往花旗銀行分行並出示張增平的身分證提款，惟銀行職員當時已知道張增平已報失身分證，遂馬上報警。被告警誡下指出，張、李、王3人遺失的身分證均由兩個名為「O記」和「天真」的內地人交給他，被告只按兩名內地人指示行事，又稱犯案是因為「欠人很多錢」。

【案件編號：DCCC 1114/2018】