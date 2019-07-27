曾健超：警有恃無恐 暗角已無處不在

【明報專訊】曾健超在「暗角」遭七警毆打，胸背有懷疑被警棍擊打的紅印，手腕關節受傷，脊椎移位。事隔將近5年，他說相比身體髮膚，他更痛心公義，指七警案立下壞案例，法庭延遲檢控，警察互相包庇，如今其中兩警上訴後獲無罪釋放，正正是「官官相衛」的結果。他慨嘆警察近年濫權、施虐更有恃無恐，「𠵱家暗角已經無處不在」，市民卻投訴無門，唯有在絕望中「用更大力量去自保」。
指七警案立壞案例 警互包庇
事發至今將近5年，七警經歷審訊後儘管被判入獄兩年，但他們後來獲准保釋等候上訴，之前服刑的日子實際只有僅僅數月。上訴裁決前，曾健超已明言對裁決沒有寄望，結果兩警獲撤銷定罪，他說不感意外，「呢個社會已經荒誕到乜嘢都可以發生」。
曾健超說感到絕望，憤然稱「香港人無辦法接受呢個結果」，認為法庭判決縱容了警察繼續「張牙舞爪」，去濫權和施虐。他說：「有片影到，仍可經歷5年司法糾纏，叫香港市民點相信公義、警隊、法庭？」
「有影片仍司法糾纏5年」
曾健超認為，七警案的上訴判決向警隊傳遞不良信息，形同警員犯法「唔使找數」。對於警方近日在處理遊行示威執法時，被質疑「蒙面、無號碼、無委任證、遮眼」等行為，曾健超認為現時警員更有恃無恐，全因投訴機制無法懲治警員，「以後仲可以點追究？冇可能追究到」。