曾健超：警有恃無恐 暗角已無處不在

指七警案立壞案例 警互包庇

事發至今將近5年，七警經歷審訊後儘管被判入獄兩年，但他們後來獲准保釋等候上訴，之前服刑的日子實際只有僅僅數月。上訴裁決前，曾健超已明言對裁決沒有寄望，結果兩警獲撤銷定罪，他說不感意外，「呢個社會已經荒誕到乜嘢都可以發生」。

曾健超說感到絕望，憤然稱「香港人無辦法接受呢個結果」，認為法庭判決縱容了警察繼續「張牙舞爪」，去濫權和施虐。他說：「有片影到，仍可經歷5年司法糾纏，叫香港市民點相信公義、警隊、法庭？」

「有影片仍司法糾纏5年」

曾健超認為，七警案的上訴判決向警隊傳遞不良信息，形同警員犯法「唔使找數」。對於警方近日在處理遊行示威執法時，被質疑「蒙面、無號碼、無委任證、遮眼」等行為，曾健超認為現時警員更有恃無恐，全因投訴機制無法懲治警員，「以後仲可以點追究？冇可能追究到」。