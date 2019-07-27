撤罪兩警即申復職 可取回逾60萬薪金

料警隊不內部追究 或調職避遊行

警方發言人稱，此案仍有可能有人上訴，因此不便評論。律政司發言人稱，會研究法庭的判案書和主控官報告，決定有否需要跟進。據悉，上訴失敗的5人已決定上訴至終審法院，正由律師安排。有熟悉警隊人事程序的人指出，視乎案件性質，一般情况下，復職警員或面臨內部紀律聆訊，但估計警隊不會內部追究劉興沛及黃偉豪。二人復職後，或會獲安排到不同崗位，避免再處理遊行集會等任務。

據本報得悉，在各人停職期間，黃祖成正於樹仁大學攻讀心理學碩士課程，劉興沛則完成學士課程，黃偉豪亦正就讀公開大學犯罪學碩士；另上訴失敗的劉卓毅、陳少丹及關嘉豪，均於這兩三年間做了父親。

案件於2017年初原審時，黃祖成、劉卓毅分別聘得資深大律師駱應淦及清洪代表，其餘5人由5名大律師代表，據報道，其時的律師費估計逾1000萬元。7人於同年2月被定罪後，有人為各人籌集律師費，其中由基本法委員會副主任譚惠珠發起的「敬言仁基金」籌得逾2000萬元。今次上訴案中，7人分別聘任英國御用大律師Tim Owen及6名知名的資深大律師，律師費相信較原審時更高。