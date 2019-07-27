上訴庭提片段相片呈堂指引

控方有責任證明沒被修改

上訴庭判辭提及，法庭在近二三十年，很多刑事案件出現了大量影片證據，包括來自商業大廈和公眾地方的閉路電視、幾乎所有人能即時拍下的手機片段及相片，以及容許任何人上載及下載相片及片段的互聯網。無疑錄影片段的證據是強而有力、圖像化，被形容是「沒有偏見的證人」，但同時陪審員易被影片說服，所以上訴庭特意提到，法官應作好「把關人（gatekeeper）」，審慎考慮片段是否真確，控方亦有舉證責任，證明片段沒有被修改。

至於如何裁定片段是否真確及可呈堂，判辭引用北愛爾蘭上訴庭「Murphy案例」指出，法官首先詢問片段是否與案件有關；再從片段出處、拍攝至呈堂之間的證據，裁定片段是否表面證供真確（Prima facie authentic）；若是，片段便可呈堂，最後由陪審團在毫無合理疑點下裁斷片段的真確性。

在本案而言，上訴庭認為原審法官已仔細和小心考慮各新聞片段，在毫無合理疑點下確立其真確性，故上訴庭認同涉案7段影片均為真確及可呈堂。