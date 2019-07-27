七警上訴 兩認人存疑撤罪5減刑 5人即收監 均有意上訴終院

按職級高低減刑 囚15至18個月

上訴庭判辭指出，上訴人劉興沛（41歲）及黃偉豪（39歲）一直在影片或相片中未被認出，原審法官卻依靠個人判斷認人，理據薄弱及存在疑點，裁定撤銷二人定罪。劉及黃得知勝訴時臉露笑容，與其他人拍肩後離去。

至於定罪上訴被駁回的黃祖成（51歲）、劉卓毅（32歲）、白榮斌（45歲）、陳少丹（34歲）和關嘉豪（35歲），同須即時返回獄中服刑，5人在進入羈押室前，在犯人欄與親友隔着玻璃手掌貼手掌，其中一名操普通話的女子情緒激動，在庭內崩潰大哭。據悉，5人均有意上訴至終審法院（見另稿）。

上訴庭副庭長麥機智在判辭指出，今次上訴的關鍵是涉事警察參與毆打過程的整體背景，以及是否能辨認出涉事者。案中亦呈上多段新聞電視片段、新聞相片，上訴庭認同原審法官杜大衛經過「機率衡量」，正確地判斷片段及相片的真確性，而曾健超的證供能保證片段呈現事件發生的先後次序，加上其他控方證人的證供，確立黃祖成、劉卓毅、白榮斌、陳少丹、關嘉豪為襲擊曾健超的人。

兩人未被證人從影片相片認出

不過，劉興沛及黃偉豪的情况則不同。麥機智在判辭指出，在審訊時沒有任何證人從影片及相片中辨認出劉興沛和黃偉豪，而且劉興沛案發時只負責拍攝錄影，不屬於快速應變部隊，可是原審法官只憑其個人判斷，認為審訊31天以來已有充足時間觀察劉的相貌，在沒有其他片段材料作比較或測試，就此判斷片段中人屬劉興沛部分容貌，是危險及不穩妥。至於黃偉豪，他雖屬快速應變部隊，但原審卻推論他有參加隊員其後的行動，又只憑曾健超供稱其中一名警員戴「黑超」，就判斷黃偉豪涉案，同屬理據薄弱及存有合理疑點，故裁定兩人定罪撤銷。

官：受辱非打人藉口 動搖警公信

判刑方面，上訴庭判辭指出，上訴人在眾目睽睽下襲擊曾健超，不僅令警隊名聲受辱，更損害香港國際城巿的聲譽，尤其曾健超當時雙手被反綁，遭警員拳打腳踢，身體多處嚴重受傷，而警隊上級更任由下屬破壞法紀，此舉動搖了巿民對警隊和法治的信心。判辭又稱，無論上訴人面臨再大的侮辱和挑釁，亦無藉口毆打曾健超，故應判處即時監禁。不過上訴庭同意原審以30個月監禁作量刑起是過重，並按5名上訴人職級高低，以24及21個月作量刑起點，考慮5人服務社會及警隊多年、事件令他們失去事業及長俸，准他們各減刑半年。

【案件編號：CACC38/17】

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