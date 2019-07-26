4狗缺糧水6日 主人判服務令

【明報專訊】運輸工去年12月疑遭業主「停水停電」，搬往母親青衣寓所暫住，遺下4隻唐狗在原本單位6日，令唐狗缺水缺糧，遭鄰居揭發報警。狗主早前承認殘酷對待動物等共3罪，昨在屯門裁判法院被判處160小時社會服務令及罰款9000元。裁判官批准狗主取回4隻狗，並着他將狗視為家人，「照顧牠們終老」。
求情稱遭停水電需暫搬
被告黃栢倫（29歲）被控殘酷對待動物、沒有對所有禁閉動物的處所保持清潔、無牌畜養狗隻共3罪。案情指出，鄰居發現被告於去年12月24至30日期間，沒有在元朗八鄉元崗新村一單位內居住，但內有4隻狗缺水缺糧，環境不乾淨和殘舊，終報警求助。
辯方求情稱，被告的社會服務令報告正面，事件起因是被告面對業主停水停電，倉卒下暫時搬往母親住所，又沒有地方可暫養狗，只可把唐狗留在原本單位，希望考慮被告當時是被迫下搬遷。
4狗不適合領養 准取回
辯方續說，被告欲取回4隻狗，而愛協亦稱4隻狗行動不便，不適合讓人領養，估計該些狗不歸還被告，將難逃人道毁滅。
裁判官判刑時直斥「香港有好多你這類人，不懂得尊重動物生命」，幸好今次4隻狗的健康無大礙。裁判官批准他取回4隻狗，着他將狗「視為家人」、「照顧牠們終老」、「好好照顧牠們」，不可再遺棄動物。