黃浩銘覆核「囚3月禁選5年」規定

指選民有權判斷 不應設限

申請人為黃浩銘，答辯人為律政司長。入稟狀指出，黃因反東北發展示威案、佔旺藐視法庭案及佔中9人案中，均被判囚超過3個月，最早本年10月3日出獄。目前《立法會條例》、《區議會條例》及《鄉村代表選舉條例》均設條文限制，任何人若被判囚超過3個月，不論是否獲判緩刑，定罪日後的5年內即喪失被提名或當選資格，故黃將受條例所限，將無法參加本年區議會、明年立法會及2023年的區議會和鄉郊代表選舉。

申請人認為，當局的目的或為維持公眾對選舉過程和立法會等機關的信心，並同時確保立法會等機關妥善運作，惟選民亦有權自行判斷，選出合適代表，故當局根本毋須設相關限制。

稱牴觸基本法被選舉權

入稟狀舉例稱，如一個人於2015年8月因暴動罪被判囚7年，扣除獄中良好行為等刑期扣減後，將能趕及參加2020年的立法會選舉。惟黃干犯的控罪性質較輕，刑期亦較短，卻無法參加上述選舉。

入稟狀又稱，黃浩銘仍年輕，從政方面有前途，亦有機會在相關選舉勝出，認為條例設下的限制對黃構成「無法接受的苛刻負擔」，亦沒在受限制的社會利益及選舉權的保障中取得合理平衡。另黃又認為，相關條文牴觸《基本法》第26條中選舉權和被選舉權的權利和《香港人權法案條例》，要求法庭裁定相關限制不合憲、沒約束力和無效。

【入稟編號：HCAL2124/19】