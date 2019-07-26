抓柱凌空照瘋傳成「網紅」 人旗車長：為保好線條 無懼常拉傷

向青年「學師」 每日下班練

「人旗車長」名叫陳清洪，他接受訪問時直言，對自己的照片在網上瘋傳「有啲驚」，沒想過成為「網絡紅人」。這名入職九巴22年的車長，為令體態變好，練習掌上壓和引體上升已10多年。

5年前，洪哥如常到公園練習，結識了一群熱愛街頭健身的年輕人，於是向他們學習，並每天下班後都到公園練習，就算返夜更工作至接近凌晨，仍會健身至凌晨二三時才回家休息。

拉傷服止痛藥 不痛即復操

洪哥說，做街頭健身會練習不同姿勢，他花了三四個月就能穩定地做到「人旗」動作，但練習經常會拉傷肌肉，有時更痛至影響工作，需要服食止痛藥。但他待數天後不再感痛，又馬上繼續練習，「等啲肌肉無晒，就做唔到㗎啦」。

洪哥又認為，練街頭健身後自己變得強壯，心態亦變好，「返工都精神咗」，這亦是他就算肌肉痛也一直堅持練習的原因。

「人旗車長」其實先在車長界爆紅，事源洪哥有一次與同事行山，向同事示範街頭健身，被隨行的同事拍下照片，在車長之間流傳。他之後間中會向其他同事示範，更有一兩個同事欲拜他為師。他靦覥否認曾為此沾沾自喜，「都以平常心面對」。

鐵人車長長跑破健力士

除了「人旗車長」，車長界還有一個破世界紀錄的長跑好手。退休後重回九巴擔任後備車長的邱國棠，1995年入職九巴後跟隨同事加入公司的長跑會，開始參加世界各地長跑比賽，其後更加入香港超級馬拉松協會的香港精神隊，打破10人24小時跑步總距離最長的健力士世界紀錄，至今未有人超越。但他說沒想過參加職業比賽，說跑步「只係為開心而跑」。

現年63歲的棠哥仍勇於挑戰極地長跑賽事，今天將前往吉爾吉斯，挑戰在3天內完成海拔近4000米、總長90公里的越野賽。

明報記者