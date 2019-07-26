「帝吧」撐警 管理員被起底 專家：內地個人資料有價有市

部分人被參軍 組織終解散

帝吧本周日（21日）號召成員到民間人權陣線及香港民族陣綫的facebook專頁洗版，周一專頁帖文下有大量簡體字留言，如「支持把襲警定性為恐怖襲擊」、「以熱愛祖國為榮」等。據悉，事發數小時後，有由海外華人及最少一名港人組成的「起底群組」將帝吧管理人員的個人資料包括身分證號碼、住址、手機號碼、電子支付帳戶及銀行結餘等公開，該群組更曾以相關資料申請參軍；23日，帝吧官方微博發文宣布暫停行動，24日再表示為保個人私隱和人身安全，決定解散組織。

有內地網民將起底問題歸咎於網絡實名制，因以單一身分使用網絡上所有服務，導致其相關個人資料輕易被取得。無線科技商會永遠榮譽主席章濤表示，個人資料在內地「有價有市」，銀行或電訊商職員都有可能將可存取到的個人資料「打包販賣」，淘寶、微信群組等也是買賣渠道，「成本比自行hack（盜取）資料更低」，不排除個人資料經買賣取得。

香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生則表示，內地公司系統的權限管理及保安較粗疏，屬設計及個人意識問題，「普通職員的資料存取權限與經理級可能一樣，可看到所有資料」。

專家：灣區融合個人資料難保障

事件令人擔心在內地工作或未來「大灣區融合」將令個人資料失保障，章濤直言「保障不到」，稱內地個人資料「透明度高」，有應用程式只需姓名就可查出關連公司，屬開放數據。章續稱，情况亦有其好處，可「保障公眾知情權」。香港資訊科技商會資訊保安召集人范健文認為，在內地工作，公開一些個人資料無可厚非，但公開個人資料不等於可被人濫用或入侵，建議要以密碼鎖上手機及電腦，免被安裝不明軟件。