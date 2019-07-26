電競節人流盼平去年 倘現連儂牆不干涉

洪忠興說，會尊重各人發表意見，除非影響他人或阻擋到出入口指示牌，否則大會不會撕走或阻止場內建連儂牆。他表示，今年場內外略加保安人手，主要在排隊位置、場內亦有工作小組應付突發。他表示，原本估計今年入場人次可高於去年的8萬，但因近日社會情况，他希望入場人數可達去年水平。至於今年電競音樂節花費為3300萬港元，比去年少300萬元，洪解釋因場地規模縮小，變得較為集中。

今年電競音樂節入場門票50元，有三大重點分別是電競比賽、體驗專區及主題之夜。

首辦英雄聯盟全球高校盃試玩新舊遊戲無人機

電競比賽包括首次在港舉行官方《英雄聯盟》全球高校冠軍盃，12隊來自世界各地包括香港的隊伍一決高下，獎金2萬美元（約15.6萬港元），亦有由兩支世界頂尖職業電競隊伍對決的《CS:GO》世界邀請賽。體驗專區則有最新的電競遊戲及電玩產品試玩，當中首設「懷舊格鬥遊戲區」，區內有20部不同年代的《街頭霸王》及《拳皇》格鬥遊戲機，適合各年齡層市民試玩。另設「手機遊戲派對」，市民可利用手機與身邊人比賽《傳說對決》等。「遊戲專區」則包括試玩無人機。

一連3日會展舉行

另外，「香港動漫電玩節」於今日至30日在會展舉行，市民購買一票可通行兩展，但需留意電競音樂節舉行至28日。今年動漫電玩節共139個參展商，約535個參展攤位。