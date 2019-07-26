夢見「性」會病發 無藥可醫

精神科醫生曾繁光表示，上訴人的病徵與一般夢遊症患者相似，均是入睡後進入深睡期時，不由自主地做出一些行為，「可以係食嘢、落街揸車，甚至傷害身邊嘅人」。不過他亦強調，不排除上訴人行為因案發前醉酒「斷片」所致。

道德上覺得不可做 病發不會做

曾繁光續說，此病症通常是遺傳病，患者可能因情緒不穩、緊張焦慮而病發。他稱現時沒方案根治此症，只能處方藥物令患者熟睡避免發病。被問到此症患者病發會否作出其他駭人行為，例如殺人放火，曾醫生強調患者「道德上覺得唔可以做，病發時就一定唔會做」，他引述有夢遊症患者病發時會打人，大前提是「佢醒嘅時候都應該想打你先會咁做」。

瑞典患者被控強姦 同獲撤定罪

據報道，一名瑞典男子2014年趁女友人睡覺時將其強姦，事後被裁定罪成，惟上訴庭最終以男子患睡眠性交症為由撤銷其定罪。當時報道稱，受害人遭侵犯後報警，警方到場時發現該男子仍在睡覺；男子的前女友亦承認，曾在睡覺時遭該男子侵犯，但男子起牀後記不起事件經過。