患睡眠性交症（Sexsomnia） 青年涉非禮脫罪

雙眼張開 摸舊同學腰臀

根據案情，上訴人范栢康與認識超過10年的中學同學、即事主X於2016年7月到酒店參加一個派對，眾人其後在房內睡覺。至早上10時，X感覺腰部和臀部被人撫摸，又發現上訴人雙眼張開和躺在旁邊，並擁抱和親吻她。X於8日後透過通訊程式與上訴人對質，同日報警。

未婚妻證曾遭被告睡眠中粗魯撫摸

高院判辭昨引述上訴人未婚妻的證供顯示，上訴人過去曾在睡眠間粗魯和帶侵略性地撫摸她，惟當她事後向上訴人提及相關事宜時，上訴人卻沒相關記憶，認為上訴人當日的行為與其「睡眠性交症」有關。至於上訴人遭事主質問後，透過WhatsApp向對方道歉之舉，上訴方認為，上訴人是因聯想起之前對未婚妻所做的行為，而認為自己或同樣對事主做出不當行為。

原審官不相信患睡眠性交症

原審裁判官不相信上訴人患「睡眠性交症」，裁定上訴人和其未婚妻非誠實可信的證人。不過高等法院暫委法官沈小民表示，本案不涉當場被捕，亦沒證人及招認的證供，純屬「公說公有理，婆說婆有理」的案件。

沈官引述控辯雙方兩名精神科醫生的專家證供，表示「睡眠性交症」非常罕見，兩醫生過往未曾處理過相關疾病，只目睹同事處理兩宗相關病症。專家證人亦同意患者發病時，雙眼通常張開，亦認為上訴人案發時正受「睡眠性交症」影響。另根據上訴人與X的對話紀錄，上訴人極力游說X，自己對當時的事沒記憶，從沒稱事件因酒精而起。

沈官又指出，一般女性如發現另一半騷擾其他女人，大多會非常憤怒，甚至疏遠對方，惟上訴人未婚妻的證供顯示，她當時感驚訝，惟仍選擇相信被告，更願意出庭為被告作供。而她事前沒建議上訴人接受治療，因相關行為不常出現，二人沒視之為一個問題；即使他們打算求助，亦不知該求助哪個專業範疇，事件亦或涉尷尬的問題。

沈官認為，目前證據顯示，上訴人和未婚妻的說法有一定合理和可信性，裁定定罪不安全和不穩妥，撤銷定罪和刑期。

【案件編號：HCMA582/18】