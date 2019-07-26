港鐵按機制或罰1750萬

港鐵東鐵線昨早服務受阻，火炭站往返大埔墟站列車自5時41分頭班車開始暫停，一直至下午2時27分，港鐵表示服務陸續恢復正常，事故歷時近9小時。現時港鐵票價調整機制設有「服務表現安排」的罰款機制，按列車的最長延誤時間計算，每宗事故上限2500萬元。

立法會交通事務委員會副主席譚文豪表示，如若港鐵在事故期間停止提供列車服務，罰款將以事故中停駛時間計算。翻查機制，服務延誤31分鐘至1小時須罰100萬元；超過1小時至2小時罰200萬元；超過2小時至3小時罰300萬元；超過3小時至4小時罰500萬元；若超過4小時，每小時再定額罰250萬元，不足一小時亦當一小時計算，罰款會用作票價優惠。是次事故中，有車站的列車服務暫停近9小時，估計港鐵將被罰款1750萬元。港鐵回應本報查詢表示，會以「服務表現安排」機制處理今次事故。

去年10月16日，港鐵發生嚴重信號系統故障，荃灣線、觀塘線、港島線及將軍澳線首次集體故障。由於當時正值早上繁忙時間，估計逾百萬人次受影響，釀成全港交通大混亂。港鐵去年12月就事故向政府提交調查報告，當日觀塘線延誤最長達114分鐘，4宗故障合共被罰款800萬元。