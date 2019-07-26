工程師料3因素：車重 轉彎 軌耗損

未交代原因 港鐵：詳細檢視每宗事故

港鐵昨未有交代事故原因，發言人稱，就每一宗事故公司都會詳細檢視，找出事件成因，及檢視有沒有可改善的地方，亦會檢視今次東鐵線事故。

港鐵車務工程總管李家潤表示，涉事工程車重80噸。資深工程師趙炳權認為，涉事路段的路軌或因使用時間長而損耗：「事發時工程車正進行更換路軌工程，相信路軌並非最好的狀態。」他說，涉事工程車是作更換路軌工程，車上會配備起重機等裝備，故非常重，而事發位置是彎位，多個因素加在一起，最終導致出軌意外。他又說，港鐵移走出軌工程車後隔了一段時間才恢復通車，相信已檢查路軌，不擔心影響載客列車的安全。

港鐵表示，據初步了解，之前未發生過類似情况。不過，列車出軌則曾發生，去年4月，一列正試車的高鐵「動感號」列車返回石崗車廠時，尾卡右邊4個車輪出軌，港鐵事後調查發現，事發軌道有一段長6.6米的彎位，工程顧問在設計軌道時，忽略計算列車駛經彎位的離心力，令承托路軌的工字鐵變形，路軌間距較正常標準闊，觸發列車出軌。