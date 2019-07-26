的士坐地起價 每位按表收費

白牌車搶客 內地客爭搭

服務暫停期間港鐵關閉大學站，另安排超過200輛免費接駁巴士接載乘客，沙田、大埔墟、火炭3個東鐵線沿站門外有大批市民輪候接駁巴士，人龍至下午仍未消散。

昨午1時許，大埔墟站仍有多條人龍排隊等候港鐵接駁巴士，等候前往沙田的小巴人龍亦「打蛇餅」。現場所見，大部分等候人群為經羅湖來港的內地遊客，因港鐵服務受阻滯留大埔墟站，超過200人等候接駁巴士，人龍穿過整條「連儂隧道」，龍尾一度由大埔巴士站排至雅運路的士站。至下午2時27分港鐵完成修復，車站職員通知列車服務恢復，人龍隨即消散。

有不法的士司機亦趁機坐地起價，不但拒絕接載前往沙田的乘客，只願接載往機場等的長途客，更有市區的士指定前往灣仔，並以人頭計按表收費，指定5人才開車，變相收取多4倍車資；部分5人的士更載有7名乘客，當中3人為小朋友。另外，亦有大批白牌七人車前來搶客，大埔墟站到沙田站叫價每位200元，部分內地遊客不想再排隊，爭相登車。

市民見怪不怪 批港鐵安排亂

在貨倉工作的林先生早上在太和等候巴士前往火炭，惟一直無法上車，轉而到大埔墟站候車，最後決定與其他市民合資召車前往沙田，對於東鐵線受阻多個小時，他表示見怪不怪，「港鐵成日故障都知㗎啦」。

沙田站接駁巴士的人龍排至新城市廣場內，出現「蛇餅」，不少市民轉乘來往西九高鐵站及上水的九巴，大圍至馬料水及大埔一帶交通嚴重擠塞。市民許先生形容，港鐵安排「亂七八糟」，見到有排在隊尾的市民排到隊頭時，才發現自己在收費九巴的隊伍中；收費九巴的人流不算多，許先生排了10分鐘便可上車。