工程車大學站出軌 逢幹道多宗車禍 東鐵3站停駛9小時 新界東癱瘓

百人搶修10小時 港鐵致歉：從無類似事故

事發昨凌晨3時50分，港鐵人員在大學往大埔墟站路段做例行更換路軌維修工程期間，一輛用作起吊的工程車其中一個轉向架偏離路軌，及後停在大學站以北500米位置。港鐵車務營運總管黃琨暐說，港鐵派出100名維修人員搶修，調派150名職員在車站維持秩序，並派出200輛接駁巴士來往沙田及大埔墟站，其間途經火炭站及大學站。昨午約2時半，涉事工程車已被移離主行車線，並駛回車廠檢查，工程人員已在場檢查路軌，確保行車安全，東鐵線服務陸續回復正常。運輸署指出，政府已要求港鐵公司盡快就事故提交報告，以便跟進。

譚文豪促查人為抑機件問題

港鐵車務工程總管李家潤表示，類似事故過往未曾發生，是次搶修有三大挑戰，分別是工程車超過80噸重、偏離路軌位置位處彎角而出現輕微傾斜，以及須確保安全，故工程人員只能先唧起涉事工程車，再逐寸橫移，將轉向架放回路軌。他續解釋，轉向架有兩條軸及4個輪子，而每輛工程車有兩個轉向架。李感謝工程人員搶修及消防員到場提供意見，事後會詳細調查事故成因。

立法會交通事務委員會副主席譚文豪認為，港鐵公司應調查事故是由於人為出錯還是機件問題，最重要是避免同樣事件再發生。

派200接駁巴 沙田大埔站打蛇餅

港鐵接駁巴昨大排長龍，其中沙田站及大埔墟站更「打蛇餅」。不少市民轉乘其他交通工具，大圍至馬料水及大埔一帶交通嚴重擠塞，昨早繁忙時段，吐露港公路3小時內接連發生多宗車禍，昨早8時許，吐露港公路近沙田位置，兩輛的士及3輛私家車相撞，一名女子頭及頸受傷；約15分鐘後，吐露港公路往大埔方向近大學站，一輛私家車與電單車相撞，一名男子手部受傷；昨早10時許，吐露港公路往九龍方向有7車相撞，3名女子及一名嬰兒輕傷。

除吐露港公路外，大埔公路、大老山隧道、獅子山隧道和城門隧道先後發生數宗車禍，令原本擠塞的新界東陸路交通幾近癱瘓，一度影響接駁巴士服務。城際直通車亦受港鐵事故影響，有乘客在紅磡站內等候，港鐵職員呼籲前往高鐵站轉乘高鐵到內地。

另外，有網民昨發起港鐵不合作運動，號召早上7時半到九龍塘站月台阻塞車門。記者現場所見，九龍塘站月台運作如常，約有5名身穿黑衣的戴口罩青年在月台坐着等候。由於東鐵線列車服務受阻，九龍塘站月台早上未見人潮，一度有開往調景嶺的列車半空。