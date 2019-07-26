西九財務見紅 鄺俊宇促交代會否超支

工程師稱難估修補價 或保險負責

資深木土工程師倪學仁相信，承建商需在地陷外圍灌漿加固，或在地陷位置回填混凝土及穩定泥土，之後再抽走流入地盤的水及修補擋水板，「處理得好的話，都要至少延工3個月」。他表示現難評估修補工程造價，但一般而言保險公司會負責費用，若證實承建商有責任，再由保險公司追討承建商，估計不需業主支付相關費用。

有不願披露身分的資深工程師表示，若工地的挖掘涉及側向支撐工程（ELS）受破壞，要重新再造；承建商亦需要再評估泥土質量會否太弱、日後再塌陷風險。他相信承建商要大量灌漿，所有善後措施都須獲屋宇署審批，「（工程）將是以月計的延誤」。

立法會監察西九文化區計劃推行情况聯合小組委員會委員、民主黨鄺俊宇說，目前西九的財務狀况已是「負數」，擔心今次事故影響往後工程進度，因而增加工程成本，加重西九財政負擔，會要求立法會開會，促請管理局交代事件因由和會否超支。

翻查立法會文件，西九管理局未來3年度累計的折舊前營運赤字達31.4億元，管理局要求顧問提供財務諮詢服務，預計今年第3、4季完成制定借貸計劃。早前管理局就M+項目終止原有承辦商新昌的合約後，亦花了逾4億元，並確定M+最終成本將較原合約金額高。