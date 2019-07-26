上蓋劇場工程勢相應延誤

倪學仁表示，地庫工程可以由地面向下興建，或從地庫底部向上興建，前者不會影響上蓋工程，但根據照片，演藝綜合劇場和綜合地庫項目採用的是向上興建模式，由於L1合約工程估計會因今次地陷事故延誤，L2上蓋的劇場工程亦可能相應延誤3、4個月。

九龍站監測點沉降擴大

另外，本報記者翻查資料，今次地陷的地盤鄰近港鐵九龍站，港鐵2016年起在九龍站隧道內設沉降監測點，根據港鐵資料，相關監測點去年8月沉降幅度為5毫米，本月16日擴大至12毫米，但未達20毫米的停工指標。港鐵表示，昨早得悉地陷事件後，初步巡視了相關的鐵路處所和設施附近位置，未見對鐵路營運及車站結構安全有影響，昨晚收車後會再詳細檢查，確保鐵路營運安全不受影響。

位於涉事地盤附近的環球貿易廣場（ICC）服務處表示，留意到鄰近工地有工程進行，沒有發現異常，物業結構安全，運作如常。