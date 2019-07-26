西九工地塌陷水浸 延工料月計 擋水樁牆裂 工程師指「大範圍沉降」

演藝綜合劇場毗鄰M+項目，位於綜合地庫3B區，設有3個劇場和駐區藝團中心，料2023年落成，早年政府因應地庫內設施需高度融合，委託管理局負責該部分地庫工程。本報記者昨向民政事務局及屋宇署了解如何跟進地陷問題，民政局截稿前未有回覆，屋宇署表示已要求負責相關註冊建築專業人士提交報告、調查地陷原因、提供補救建議，以及繼續監察地盤附近建築物安全。

演藝綜合劇場和綜合地庫

網民揭發 議員轟管理局不透明

網上討論區「連登」昨中午有人上載相片並稱西九文化區「陸沉」，相片可見工地傾斜及嚴重水浸。本報記者現場所見，涉事工地地面下陷及有裂縫，多個貨櫃傾斜，有工人以吊臂車移離部分貨櫃。

西九管理局其後回覆本報證實，演藝綜合劇場和綜合地庫項目L1合約工程出現水浸，涉事工地東南面的管樁圍堰牆昨凌晨漏水，導致挖掘工地出現約1.5至2米深的水浸，鄰近工地亦有直徑約25米的淺層塌陷，承建商金門建築已即時採取行動，昨早9時30分漏水已停止，並確認工地安全及無人受傷，鄰近地區和工地內其他工程均未受影響，管理局已通報屋宇署和所有相關部門，並按程序採取必要措施，惟未交代會否令整體工程延誤。

直徑25米塌陷 承建商稱未影響地庫結構

涉事承建商金門建築昨回覆稱，按目前評估，事件未影響工程地庫結構，會盡快灌漿加固管樁圍堰牆，其他範圍的工序未受影響，仍然繼續。翻查資料，金門承接不少西九文化區工程，包括接替新昌承辦M+項目，去年獲管理局頒發安全表現大獎。

民主黨立法會議員黃碧雲昨午到場視察，並引述西九管理局首席工程總監司徒澤民稱，水浸原因是臨時擋水（即管樁圍堰牆）底部有裂痕，令海水、地下水和泥沙湧入地庫，已修補臨時擋水牆的裂痕，承建商亦會興建永久擋水牆和重建地庫的永久地基。她續稱，據她了解，附近30米範圍需暫時停工，料花3至4日填補地洞，並動用逾40台抽水機抽走積水。黃批評管理局昨清晨5時許已得知事件，但無公布詳情，令人質疑透明度嚴重不足。

資深木土工程師倪學仁看過討論區的相片，相信不是整個地盤的支撐架構倒塌，而是（管樁圍堰牆）樁與樁之間分隔泥土與水的鐵板因焊接不良或厚度不足，無法抵受泥土重量和水壓而爆開，情况嚴重；另一資深工程師估計是因水土流失而造成嚴重的「大範圍沉降」，這類沉降是因為水壓出現大差別，以及泥土質地弱，「可能（深層挖掘）預防工程的假設與實際有出入」。

而根據西九董事局會議紀錄，去年9月相關工程的鋼管樁牆（即管樁圍堰牆）有滲漏，挖掘工程暫停，與屋宇署商討後已作補救，一個月後復工；上月會議則提及挖掘工程已完成超過九成。西九董事局成員葉傲冬則稱，初步評估顯示不影響工地旁的M+項目結構，上月會議亦未提及劇場需趕工。

去年樁牆滲漏 陳淑莊質疑是否預兆

公民黨議員陳淑莊質疑，去年已有樁牆出現滲漏，「是否預兆將有同一性質的狀况？」民建聯議員蔣麗芸要求管理層交代事件經過及補救方法。

明報記者

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