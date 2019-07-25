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港聞
2019年7月25日星期四
港聞二
選管會：選民冊無從確定如何遺失 總選舉主任「未收匯報」說法不實 已被調職
選管會倡縮投票時間 聶德權：須謹慎考慮
不諳游泳男子 西貢夜潛捉蟹溺斃
加路連山道改劃 區議員倡減三分一商業樓面
專訪：談青年抗爭 楊潤雄：沒人無故傷害人 背後不滿值得深究 「過激暴力才是問題」
幼教薪酬表正諮詢業界 操作困難待解
免費幼教推兩年 學前教育經常開支增逾半
裝新型機械腳 小兒麻痺漢終可屈膝
假合約申菲傭簽證 中介囚兩年
七警上訴明判決 敗訴即服刑
尊子漫畫
【Emily】接任主席「係咪傻咗」 歐陽伯權入港鐵 朋友叫照吓腦
【Emily】大公報招牌違例 屋署令30日內拆
【Emily】指立場衝擊信念 譚領律退出新民黨
【Emily】皇仁仔登報譴責「暴徒何君堯」 沈旭暉解畫
【Emily】何君堯祖墳毁 梁美芬刪譴責示威者句子
【Emily】創科賽冠軍 小學生智能手杖助長者「求救」
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【明報專訊】（請看附圖）
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選管會：選民冊無從確定如何遺失 總選舉主任「未收匯報」說法不實 已被調職
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