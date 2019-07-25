假合約申菲傭簽證 中介囚兩年

竄改真僱主文件 另拘4親戚

2017年12月開始，涉事中介公司提交500多份外傭來港工作的簽證申請，入境處發現部分申請文件有可疑，隨即展開調查。

調查發現，該公司將真實僱主的文件改頭換面，利用假僱主個人資料，偽造多份入息和住址證明，例如銀行月結單及收費電視帳單等。中介公司利用偽造文件及非法取得的香港居民身分證副本，為外傭申請工作簽證。

部分「假僱主」不知身分被盜

入境處助理首席入境事務主任（調查）歐陽至威表示，500多份申請中，部分申請有問題，共涉12名菲律賓籍家庭傭工。

他又稱，擔任假僱主的香港居民包括公司主腦的親戚，有假僱主稱並無聘請外傭，此前不知個人資料被盜用，部分人表示曾向第三者提供資料作借貸等用途。

入境處發現非法傭工來港後，從事兼職家務助理等工作，日薪達400到800元。公司主腦向每名非法傭工收取2萬到5萬元，估計從中獲利40萬元。入境處去年3月起展開一系列拘捕行動，檢獲兩部電腦及大量虛假文書；有14人先後被捕，包括9名非法傭工、1名公司主腦及其4名親戚，入境處表示不排除有更多人被捕。

涉事公司位於紅磡，由公司主腦及一名員工運作了3至4年。55歲的菲律賓籍女主腦持香港永久居民身分證，區域法院昨裁定其6項串謀欺詐罪及5項行使虛假文書副本罪成立，判囚24個月。