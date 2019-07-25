裝新型機械腳 小兒麻痺漢終可屈膝

50年未能屈 靠腳架慢行

朱先生雙腳一度沒有活動能力，一直要以傳統腳架支撐走路，約10歲起左腳恢復活動能力，但傳統腳架由兩條鐵枝左右夾着腳，不能屈曲，右腳只可伸直行走，即上身要傾側才可邁步，加上傳統腳架非常沉重，致走路步速是常人五分之一。他說，100米距離仍可以傳統腳架應付，但更遠路就要以手杖或輪椅輔助。

去年中，朱先生參加醫管局新型機械腳先導計劃，成為全港首3名用機械腳的小兒麻痺症病人之一。中大生物醫學工程學系主任湯啟宇兩年前研發機械腳供中風病人使用，其後與醫管局接觸，共同改良機械腳，加入傳感器；另因小兒麻痺症患者腳形、殘疾程度各有不同，每人都要度身訂做機械腳。湯解釋，當用家踏步，刺激到腳底傳感器，系統分析其步速、步距等，再輸送指令讓機械腳自動做出屈膝動作，幫助病人向前行。

機械腳計用家腳步 自動屈膝

經過8堂訓練療程，朱先生現時可在中心職員陪同下，用機械腳步行最多100米距離及上14級樓梯，但暫未可應用在日常生活。重拾屈膝感覺，朱先生非常感動，「能夠減少（坐輪椅的時間）5年、10年，對小兒麻痺症患者已經是非常難得」。

醫管局社區復康中心物理治療師吳曙基表示，有15%至80%小兒麻痺症患者在最少15年的穩定期，因肌肉萎縮而肢體變形、無力、萎縮等，影響活動能力。他說，因傳統腳架不能屈曲，患者走路時上身要傾側，亦要用更多力氣；走路姿勢令患者易有關節勞損及背痛，「很多人因此放棄走路，選擇坐輪椅」。

醫管局社區復康中心主管吳倩華說，新型機械腳現屬試驗階段，年底前會再在中心招募3個小兒麻痺症病人試用，蒐集資料及經驗後再改良，暫未有具體計劃及時間表將機械腳普及化。